Дочь Ким Чен Ына прибыла в Пекин вместе с ним

Yonhap: дочь Ким Чен Ына сопровождает его в рабочей поездке в Китай

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Китай в сопровождении своей дочери Ким Чжу Э. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на фотографию Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК)

На фотографии видно, как по прибытии на платформу из поезда лидер Северной Кореи выходит с делегацией, в составе которой присутствует его дочь. Сообщается, что она впервые сопровождает отца в поездке в Китай.

По данным корейского агентства, бронепоезд Ким Чен Ына прибыл в Пекин около 16:00 по местному времени (11:00 мск).

С 30 августа по 1 сентября в Китае проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В связи с саммитом президент РФ Владимир Путин приехал в Китай с четырехдневным визитом. 3 сентября Путин будет главным гостем на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Американская газета The New York Times отмечала, что Путин, Ким Чен Ын, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Ирана Масуд Пезешкиан впервые вместе встретятся в Китае.

