В Европарламенте осудили Фицо за общение с Путиным

В Европарламенте осудили Фицо за общение с лидерами РФ, Белоруссии и КНДР
IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Вице-президент Европейского парламента Мартин Хойсик осудил премьер-министра Словакии Роберта Фицо за его общение с лидерами России, Белоруссии и КНДР. Об этом депутат написал в соцсети Х.

«Лидеры ЕС должны быть едины и сдерживать противников, а не предлагать рукопожатия диктаторам», — написал он.

Фицо встретился с президентом РФ Владимиром Путиным во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине.

В ходе встречи они затронули вопрос о возможности вступления Украины в НАТО. Фицо заявил, что Украина не может стать членом НАТО, однако власти допускают ее включение в Евросоюз. Российский лидер в ответ на слова премьера подчеркнул, что также исключает членство Украины в объединении.

Переговоры Путина и Фицо прошли в Пекине на полях мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны (1939 — 1945 годы).

Ранее Фицо предложил Путину провести заседание для углубления сотрудничества стран.

