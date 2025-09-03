Президент Вьетнама назвал отношения Ханоя и Москвы братскими

Двусторонние отношения между Вьетнамом и Россией прошли проверку временем и являются братскими. Об этом заявил президент страны Лыонг Кыонг на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Китае, передает ТАСС.

«Мы последовательно придаем большое значение традиционно дружественным отношениям с Россией, это братские отношения, проверенные временем», — сказал он.

В ходе встречи глава российского государства поздравил коллегу с 80-летием провозглашения независимости Вьетнама.

Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. 3 сентября Путин побывал на военном параде в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее Путин встретился с родственниками ветеранов советской армии после парада в Пекине.