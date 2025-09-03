Канцлер ФРГ Фридрих Мерц хотел бы «экономически истощить» Россию, потому что это могло бы стимулировать развитие экономики Запада, которая находится в кризисе. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, Мерцу, как и многим на Западе, хотелось бы истощить Россию. Там помнят, как после распада СССР происходил отток капиталов в западные государства, как появились новые рынки сбыта. Если бы Мерцу и его коллегам удалось бы ослабить РФ, а потом запустить аналогичный процесс, это бы стало стимулом к развитию экономики Запада, считает парламентарий.

В Европе много сил, предпочитающих этот сценарий вместо равноправного развития отношений. Конфликт на Украине конструировался именно в этих целях, указал Новиков.

«Они хотели, чтобы было больше формальных аргументов, чтобы обвинять Россию, называть ее страной-изгоем. Но пытаться повторить сценарий развала СССР, пытаться изолировать Россию сегодня было бы большой наивностью», — сказал Новиков.

3 сентября канцлер Германии в интервью телеканалу ProSiebenSat.1 заявил о необходимости гарантировать, что Россия «не сможет поддерживать свою военную экономику» путем ее «истощения». По словам Мерца, у него «нет никаких оснований» верить Путину, поскольку он якобы не намерен останавливать конфликт на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мнение канцлера Германии вряд ли можно принимать во внимание.

Ранее Сибига призвал Трампа «отрезвить Москву».