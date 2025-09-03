На Украину прибыл министр обороны Великобритании

Министр обороны Великобритании Джон Хили прибыл на Украину с официальным визитом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военного ведомства Украины Денис Шмыгаль.

Он поприветствовал прибытие своего зарубежного коллеги. По его словам, вместе с Хили они планируют скоординировать основные вопросы следующего заседания в формате «Рамштайн», которое состоится в Лондоне, а также совместные оборонные проекты.

«Готовим важные двусторонние решения, которые усилят обороноспособность наших стран», — подчеркнул Шмыгаль.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми анонсировал новые санкции против России. Он заявил, что Великобритания стала частью «крупнейшего пакета санкций в мире против военной машины Путина». Политик отметил, что не может комментировать дальнейшие рестрикции, но объявления последуют «очень скоро».

Ранее стало известно, что Британия оценивает войска на случай отправки на Украину.