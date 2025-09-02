На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Британия оценивает войска на случай отправки на Украину

Британия проводит оценку боеготовности войск на случай их отправки на Украину
Reuters

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о проведении оценки боевой готовности британских войск для потенциальной отправки на Украину в рамках гарантий безопасности, которые могут быть предоставлены после завершения текущего конфликта. Слова министра приводит РИА Новости.

«Что касается вооруженных сил, то я провожу оценку уровня готовности и ускоряю [выделение необходимого] финансирование для подготовки к любому возможному развертыванию», — сказал глава ведомства, выступая в Палате общин.

Он также отметил продолжающуюся совместную с Францией разработку концепции военной миссии «коалиции желающих» на Украине. По словам Хили, более 200 военных планировщиков из 30 стран оказывают помощь в разработке планов на случай прекращения огня, включая защиту воздушного и морского пространства, а также обучение украинских военнослужащих.

Хили сообщил о предстоящей встрече с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню, посвященной обсуждению гарантий безопасности для Украины, а также о запланированной на следующей неделе встрече в Лондоне с участием министров обороны Италии, Польши, Украины, Франции и Германии.

Ранее на Западе назвали страны, чьи войска могут отправиться на Украину.

