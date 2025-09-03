Путин похвалил военный парад в Пекине

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с председателем КНДР Ким Чен Ыном заявил, что военный парад и другие торжественные мероприятия в Пекине по случаю годовщины победы во Второй мировой войне прошли блестяще и на высоком уровне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все мероприятия прошли блестяще, просто очень хорошо, на высоком уровне», — сказал российский лидер.

Владимир Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. 3 сентября Путин побывал на военном параде в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее Кремль опубликовал видео с парада в Пекине.