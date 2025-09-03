На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД указали на диалог по защите окружающей среды в Арктике между РФ и США

Захарова: РФ и США могут вести диалог по защите окружающей среды в Арктике
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках десятого Восточного экономического форума рассказала РИА Новости, что Россия и Соединенные Штаты могут вести диалог о защите окружающей среды в Арктике.

По ее словам, взаимодействие двух стран в Арктике может занять значимое место в двусторонней повестке, так как в этом регионе соприкасаются экономические интересы двух стран, являющихся естественными соседями.

Захарова уточнила, что одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества США и РФ в Арктике является разработка полезных ископаемых.

«Очевиден потенциал диалога, безусловно, в сфере защиты окружающей среды», — добавила официальный представитель МИД.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что официальные лица США и России обсудили энергетические сделки во время переговоров об урегулировании украинского конфликта.

Также российский президент Владимир Путин говорил, что РФ и США обсуждают возможность вместе работать на Аляске и в Арктике.

Ранее Путин рассказал о стратегическом преимуществе России в Арктике.

