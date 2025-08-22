Путин рассказал о стратегическом преимуществе России в Арктике

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками предприятий атомной отрасли и учеными назвал российские атомные подводные лодки в Арктике стратегическим преимуществом РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши стратегические атомные подводные лодки уходят подо льды Северного Ледовитого океана и пропадают с радаров. И это наше военное преимущество», — рассказал Путин.

Также на встрече президент рассказал, что российские ветераны атомной отрасли создали надежный ядерный щит для страны.

20 августа Путин заявил, что профессионализм и самоотверженный труд работников атомной отрасли помог запустить сотни новых предприятий, научных институтов, конструкторских бюро, а также построить единый научно-промышленный комплекс. Президент отметил, что российские ученые продолжат поддерживать вектор на укрепление международной кооперации в отрасли и будут наращивать исследовательскую деятельность.

Ранее Путин посетил церемонию поднятия флага над атомной подлодкой «Князь Пожарский».