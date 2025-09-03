Си Цзиньпин заявил, что Китай стоит на правильной стороне истории

Си Цзиньпин заявил, что человечество вновь стоит перед выбором: мир или война

Человечество в настоящее время вновь стоит перед выбором между войной и миром, заявил во вступительной речи на параде в Пекине председатель Си Цзиньпин. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что человечество также стоит перед выбором между диалогом или конфронтацией, взаимной выгодой или игрой с нулевой суммой.

«Китайский народ твердо стоит на правильной стороне истории и на стороне прогресса человеческой цивилизации, придерживается пути мирного развития и работает с народами всего мира над созданием сообщества единой судьбы человечества», — добавил председатель КНР.

3 сентября в Пекине на площади Тяньаньмэнь стартовали праздничные мероприятия по случаю 80-й годовщины победы в войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне.

Президент России Владимир Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами.

Ранее Путин успел пообщаться с лидерами КНР и КНДР перед парадом в Пекине.