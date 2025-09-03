Первые гости прибывают на военный парад в Пекине

Первые гости начали прибывать на пекинскую площадь Тяньаньмэнь, где пройдет масштабный военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Парад начнется в 09:00 по пекинскому времени (04:00 мск). На нем будут присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин и лидеры 26 иностранных государств, в том числе президент России Владимир Путин.

2 сентября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не считает вызовом себе военный парад в Китае с участием лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына.

На саммите ШОС в Тяньцзине лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали единство, пишут американские СМИ. По оценкам WSJ и Axios, оптика встречи и тон заявлений Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди адресованы в том числе Вашингтону: усилия Трампа отдалить Нью-Дели от Москвы и разорвать связку Москва—Пекин заметного эффекта не дали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Пезешкиан впервые соберутся вместе.