На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Первые гости прибывают на военный парад в Пекине

На площадь Тяньаньмэнь в Пекине начали прибывать гости военного парада
true
true
true
close
Ng Han Guan/AP

Первые гости начали прибывать на пекинскую площадь Тяньаньмэнь, где пройдет масштабный военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Парад начнется в 09:00 по пекинскому времени (04:00 мск). На нем будут присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин и лидеры 26 иностранных государств, в том числе президент России Владимир Путин.

2 сентября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не считает вызовом себе военный парад в Китае с участием лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына.

На саммите ШОС в Тяньцзине лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали единство, пишут американские СМИ. По оценкам WSJ и Axios, оптика встречи и тон заявлений Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди адресованы в том числе Вашингтону: усилия Трампа отдалить Нью-Дели от Москвы и разорвать связку Москва—Пекин заметного эффекта не дали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Пезешкиан впервые соберутся вместе.

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами