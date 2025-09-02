Путин оценил результаты совместной работы РФ и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин назвал очевидными результаты совместной работы Москвы и Минска. Об этом пишет РИА Новости.

Как сказал глава государства, в том числе сотрудничество двух стран важно с точки зрения экономического роста.

«Важно то, что результат нашей совместной работы очевиден. <...> Все-таки у нас многое делается и делается достаточно эффективно» — отметил Путин.

Российский лидер 2 сентября проводит встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Переговоры проходят в Китае, который главы государств посетили по случаю проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Во время беседы Лукашенко поздравил Путина с успешными переговорами с президентом США Дональдом Трампом. Российский и американский лидеры встречались 15 августа в городе Анкоридже в штате Аляска.

Также в течение дня 2 сентября президент РФ успел провести встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сербским лидером Александром Вучичем и главой правительства Пакистана Шахбазом Шарифом.

Ранее Лукашенко собрал картошку для Путина и Си Цзиньпина.