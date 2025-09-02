На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко поздравил Путина с успешными переговорами с Трампом

Лукашенко поздравил Путина с успешно проведенной встречей с Трампом на Аляске
Kevin Lamarque/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи в Пекине поздравил российского коллегу Владимира Путина с успешными переговорами с главой администрации Вашингтона Дональдом Трампом в Анкоридже. Об этом сообщает ТАСС.

«Я вас поздравляю, вместе с Дональдом Трампом вы провели хорошую встречу на Аляске», — заявил он.

По словам Лукашенко, не стоит искать в этой встрече победителей, но президенты «вдвоем очень здорово сработали». Глава Белоруссии также допустил, что и украинская сторона присоединится к обозначенным на том саммите инициативам.

Встреча российского и белорусского лидеров проходит в Пекине 2 сентября. Глава РФ находится в Китае с четырехдневным визитом с 31 августа. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы, в том числе прекращение вооруженного конфликта на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ушаков рассказал о взаимопонимании США и РФ, достигнутом в Анкоридже.

Визит Путина в Китай
