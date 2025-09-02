Китай предложил хорошую инициативу по глобальному управлению. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, которая проходит в Пекине, сообщает РИА Новости.

На встрече глава Бе5лоруссии обратил внимание, что Путин ранее поддержал инициативу КНР по глобальному управлению.

«Хорошая», — сказал в свою очередь Путин.

1 сентября председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в формате «ШОС плюс» выдвинул инициативу в области глобального управления. Он перечислил пять главных принципов: суверенное равенство, соблюдение принципов международного права, курс на многосторонность, отстаивание ориентированного на людей подхода и концентрация на реальных действиях. РФ и Белоруссия поддержали предложение, отметив, что оно сохраняет актуальность.

Путин в ходе своего выступления на саммите ШОС поддержал инициативу, выдвинутую Си Цзиньпином. Российский лидер отметил, что ШОС с момента своего создания принимает активное участие в усилиях по формированию «атмосферы мира и безопасности» в Евразии.

Президент РФ подчеркнул, что сегодня некоторые страны по-прежнему стремятся к диктату в международных делах. В связи с этим предложения председателя КНР сохраняют свою актуальность, а ШОС имеет потенциал, чтобы возглавить процесс создания новой и более беспристрастной структуры мирового управления.

