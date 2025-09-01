В Госдуме объяснили, предполагает ли идея Си Цзиньпина создание мирового правительства

Идея лидера Китая Си Цзиньпина о глобальном управлении не предполагает создания мирового правительства — речь идет о развитии институтов ООН. Об этом заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Евгений Федоров.

«Принцип мирового правительства противоречит международному праву — по итогам Второй мировой войны оно базируется на трех подходах. Это территориальная неприкосновенность, то есть верховенство границ 1945 года. Это право нации на самоопределение с учетом верховенства границ, то есть согласия центральных властей. Поэтому Косово не признается ООН без согласия Белграда. И это суверенитет наций — вот тех 90, которые были в 1945 году, а теперь их 193. Соответственно, принцип суверенитета нации не подразумевает вообще создание мирового правительства — никто этого не даст. Никому не нравится, что над ним есть начальник, это противоречит природе человека и уж тем более нации. То есть свобода и независимость — это основополагающее право любой нации, любого народа», — сказал Федоров.

По его мнению, Цзиньпин предлагает наладить более плотное взаимодействие и сформировать единую инфраструктуру развития — это интересно всем странам.

«То есть некие институты, которые будут не просто координировать, как это делает ООН: какие-то вопросы прав человека, повестка экономики, выбросы углеводородов и прочее. Но и будут предлагать варианты общего планового системного развития человечества и которые будут, соответственно, добровольно приниматься государствами. И таким образом будет развитие этого направления развития. Плюс к этому безопасность — чтобы не было войн. Но это все развитие институтов ООН. То есть это не создание чего-то нового, а это развитие институтов ООН, формирование более надежного характера их деятельности. Я обращаю внимание на слова Владимира Путина в ответ на предложение лидера Китая о том, что все это должно быть в рамках международного права, то есть основополагающего права 1945 года», — констатировал Федоров.

1 сентября китайский лидер на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выдвинул инициативу о создании более справедливой и равноправной системы глобального управления. Инициативу Си Цзиньпина поддержал президент России Владимир Путин. Он заявил, что РФ заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений.

Ранее сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин пообщались «на ногах».