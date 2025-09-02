В Швейцарии заявили, что готовы принять переговоры по Украине

Швейцария может принять у себя переговоры по урегулированию украинского конфликта, если это потребуется. Об этом заявила президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине, передает РИА Новости.

«Швейцария готова поддержать поиск мирного решения, в том числе это касается готовности принять переговоры у себя и поделиться своей экспертизой», — сказала она.

Президент уточнила, что переговоры возможно подготовить в Женеве.

22 августа президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие две недели прояснится судьба переговоров по Украине, и в этот период он намерен принять «очень важное решение» с учетом позиций Москвы и Киева. По его словам, за эти 14 дней он планирует понять подходы России и Украины.

В этот же день Трамп допустил, что потенциальная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может оказаться безрезультатной. Американский лидер выразил желание встретиться с обоими политиками.

