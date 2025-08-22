Подпись действующего президента Украины Владимира Зеленского на соглашениях об урегулировании украинского конфликта может быть признана нелегитимной следующим главой государства. Об этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа (на фото) в интервью «Ленте.ру».

Парламентарий допустил, что если к власти придет бывший главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, Великобритания может «надиктовать» ему свои условия, после чего тот объявит, что все подписанное Зеленским нелегитимно.

Вариант, который помог бы избежать такой ситуации, — назначение легитимного временного управляющего, отметил депутат. По мнению Чепы, это должен быть независимый человек, которого признают на Украине и который всегда выступал бы против военных действий на территории республики.

До этого депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, предложил отправить на российско-американские переговоры спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, поскольку он обладает большей легитимностью, чем президент республики Владимир Зеленский.

