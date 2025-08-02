В Сербии заявили о готовности выкупить компанию NIS

Глава «Сербиягаз»: Сербия готова выкупить NIS, но РФ не заинтересована в этом

Директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил, что Сербия готова выкупить компанию NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), однако не видит заинтересованности со стороны России в данной сделке. Об этом сообщает ТАСС.

«Русские тоже не хотят принимать то, чего хотим мы. Мы хотим купить NIS, а они говорят, что компания не продается», — отметил глава компании, добавив, что «Нефтяная индустрия Сербии» в настоящее время продолжает работу в штатном режиме, несмотря на угрозу введения санкций со стороны США.

Баятович подчеркнул, что для полного исключения NIS из санкционного списка США необходимо найти решение, которое будет приемлемым как для Вашингтона, так и для Москвы. Он указал на сохранение прежней структуры собственности компании, при этом отметив изменения в системе управления. В частности, впервые в руководящий состав NIS вошел высокопоставленный представитель Сербии.

Глава «Сербиягаза» выразил уверенность в том, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации NIS сможет обеспечить бесперебойные поставки на внутренний рынок в течение как минимум 6-8 месяцев. По его словам, санкции носят политический характер и направлены на оказание давления на Россию, а их целью является создание постоянного давления.

28 июля минфин США в пятый раз отложил санкции против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) на 30 дней.

Ранее в Сербии пообещали вместе с РФ решить судьбу NIS, на которую нацелились США.