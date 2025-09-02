На Украине рассказали о попытках Евросоюза сдерживать Россию при помощи ВСУ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Европа взяла на себя задачу по сдерживанию России, опираясь на ВСУ. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.
Как написал Подоляк, сегодня идут два параллельных процесса. Один из них – попытка остановить боевые действия, которую возглавляют США и Дональд Трамп. Второй – построение послевоенной архитектуры Европы.
«Европа знает свои слабые стороны. У европейцев нет оружия, и они не могут ввести эффективные санкции против Индии и Китая без участия Соединенных Штатов. Но Европейский союз взял на себя задачу военного сдерживания России, опираясь на Вооруженные силы Украины, украинские ракетные технологии и беспилотные летательные аппараты и, возможно, на участие европейского контингента», — указал Подоляк.
По его словам, Киев «играет активную роль посредника в этих процессах».
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа «не унимается» и продолжает вставлять «палки в колеса», мешая усилиям в том числе президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Ранее Писториус резко отреагировал на слова фон дер Ляйен об отправке войск на Украину.