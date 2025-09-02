На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине рассказали о попытках Евросоюза сдерживать Россию при помощи ВСУ

Советник ОП Подоляк: Европа взяла на себя сдерживание России, опираясь на ВСУ
Efrem Lukatsky/AP

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Европа взяла на себя задачу по сдерживанию России, опираясь на ВСУ. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Как написал Подоляк, сегодня идут два параллельных процесса. Один из них – попытка остановить боевые действия, которую возглавляют США и Дональд Трамп. Второй – построение послевоенной архитектуры Европы.

«Европа знает свои слабые стороны. У европейцев нет оружия, и они не могут ввести эффективные санкции против Индии и Китая без участия Соединенных Штатов. Но Европейский союз взял на себя задачу военного сдерживания России, опираясь на Вооруженные силы Украины, украинские ракетные технологии и беспилотные летательные аппараты и, возможно, на участие европейского контингента», — указал Подоляк.

По его словам, Киев «играет активную роль посредника в этих процессах».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа «не унимается» и продолжает вставлять «палки в колеса», мешая усилиям в том числе президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Писториус резко отреагировал на слова фон дер Ляйен об отправке войск на Украину.

