В Кремле опровергли обсуждение китайских миротворцев на Украине

Ушаков: Путин и Си не обсуждали возможность размещения военных КНР на Украине

Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе переговоров не обсуждали возможность размещения китайского миротворческого контингента на Украине. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в комментарии Первому каналу.

«Вообще об этом не было разговора», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ушаков также отметил, что в ходе визита в Китай у Путина было множество контактов с Си Цзиньпином.

В конце августа издание Financial Times сообщило, что президент США Дональд Трамп предлагал привлечь китайские войска к обеспечению безопасности на Украине в рамках возможного мирного урегулирования с Россией.

В МИД КНР сообщали, что Китай не будет отправлять своих военных на Украину в качестве гарантий безопасности. Ранее о готовности Пекина к размещению в зоне конфликта миротворцев «на основе мандата ООН» писало германское издание Welt. Киев выступает резко против присутствия в стране китайских военных, а Москва в свою очередь открыта к участию Китая в урегулировании конфликта. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

