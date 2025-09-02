На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле опровергли обсуждение китайских миротворцев на Украине

Ушаков: Путин и Си не обсуждали возможность размещения военных КНР на Украине
true
true
true
close
Владимир Смирнов/РИА Новости

Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе переговоров не обсуждали возможность размещения китайского миротворческого контингента на Украине. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в комментарии Первому каналу.

«Вообще об этом не было разговора», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ушаков также отметил, что в ходе визита в Китай у Путина было множество контактов с Си Цзиньпином.

В конце августа издание Financial Times сообщило, что президент США Дональд Трамп предлагал привлечь китайские войска к обеспечению безопасности на Украине в рамках возможного мирного урегулирования с Россией.

В МИД КНР сообщали, что Китай не будет отправлять своих военных на Украину в качестве гарантий безопасности. Ранее о готовности Пекина к размещению в зоне конфликта миротворцев «на основе мандата ООН» писало германское издание Welt. Киев выступает резко против присутствия в стране китайских военных, а Москва в свою очередь открыта к участию Китая в урегулировании конфликта. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал об ущербе со стороны Украины.

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами