СМИ: Трамп предложил привлечь силы КНР к обеспечению безопасности на Украине

FT: Трамп предложил привлечь китайские войска для безопасности на Украине
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп предлагал привлечь китайские войска к обеспечению безопасности на Украине в рамках возможного мирного урегулирования с Россией. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times (FT).

Согласно публикации, Трамп обсуждал эту идею во время встреч с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Трамп предложил пригласить Китай, чтобы он предоставил миротворцев для мониторинга над нейтральной зоной... в рамках мирного урегулирования с Россией», — пишет издание.

Как отмечает FT, европейские страны и Зеленский выступают против такой инициативы. В то же время неназванный представитель администрации Трампа опроверг сведения о дискуссиях по поводу китайских миротворцев.

Китай не будет отправлять своих военных на Украину в качестве гарантий безопасности, заявили в МИД КНР. Ранее о готовности Пекина к размещению в зоне конфликта миротворцев «на основе мандата ООН» писало германское издание Welt. Киев выступает резко против присутствия в стране китайских военных, а Москва в свою очередь открыта к участию Китая в урегулировании конфликта. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее профессор предрек появление войск НАТО на Украине без одобрения США.

