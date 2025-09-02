На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия и США запланировали консультации по линии дипведомств

true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон запланировали очередной раунд консультаций по украинскому вопросу по линии дипломатических ведомств. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Ушакова, при этом масса вопросов остается нерешенной.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Встреча завершилась заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания каких-либо соглашений.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что на этом саммите был достигнут существенный прогресс в определении контуров и параметров урегулирования ситуации на Украине.

1 сентября Ушаков отмечал, что Россия и США достигли взаимопонимания по многим вопросам по итогам встречи лидеров стран на Аляске. По его словам, в ходе саммита затрагивалась в том числе тема повышения уровня российской и украинской делегаций, однако конкретных предложений по этому вопросу пока нет.

Ранее Путин сообщил Си Цзиньпину о результатах переговоров с Трампом на Аляске.

