Путин заявил, что Россия долго терпела удары ВСУ по своей энергоинфраструктуре

Путин: РФ долго терпела удары Киева по энергоинфраструктуре РФ, затем дала ответ

Россия долго терпела, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары по ее энергетической инфраструктуре, а затем начала серьезно отвечать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем правительства Словакии Робертом Фицо в Пекине, передает РИА Новости.

По его словам, российские военные еще два года назад не принимали никаких действий «касающихся гражданской инфраструктуры», особенно в зимний период, но в какой-то момент начали давать отпор.

«И мы отвечаем, конечно, ну, так скажем, серьезно», — сказал российский лидер.

Российский лидер также заявил, что обсудил вопрос о механизмах гарантий безопасности для Украины с президентом США Дональдом Трампом.

Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 2 сентября в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. А 3 сентября Путин приглашен на военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

Ранее Путин предоставил Украине решение вопроса безопасности страны.