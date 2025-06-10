В МИД РФ рассказали о невозможности решить вопрос по ядерному топливу на ЗАЭС без США

Рябков: решить вопрос по ядерному топливу на ЗАЭС без США не получится

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что решить вопрос по ядерному топливу на Запорожской АЭС без участия США не получится. Об этом сообщает ТАСС.

«Без диалога с американцами выработать то или иное решение объективно не получится», — отметил Рябков.

Он назвал такую ситуацию «очевидным для всех фактом».

До этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси говорил, что перезапуск Запорожской АЭС (ЗАЭС) при нынешних обстоятельствах нецелесообразен, но известно о планах России сделать это в какой-то момент.

Главной темой переговоров РФ с МАГАТЭ в Калининграде стала безопасность ЗАЭС на фоне постоянных обстрелов со стороны украинских войск. Кроме того, участники встречи затронули тему регулярных ротаций экспертов организации на станции.

Ранее в Энергодаре из-за атаки украинских дронов на подстанцию пропало электричество.