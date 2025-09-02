На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин назвал истоки конфликта на Украине

Путин: НАТО пыталось поглотить почти все постсоветское пространство
Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО пыталось поглотить почти все постсоветское пространство. По этой причине Россия была вынуждена на это реагировать, сказал российский лидер в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо.

Именно эти попытки Альянса повлиять на страны бывшего СССР лежат у истоков украинского кризиса, отметил Путин.

До этого российский лидер заявил, что Украина должна сама решать, как обеспечивать свою безопасность.

Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо началась в Пекине. Переговоры проходят на полях мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. В ходе встречи Фицо напомнил, что на долю народов бывшего СССР, Китая выпали наибольшие тяжести Второй мировой войны, и эти факты нельзя отрицать и выразил сожаление. До этого премьер Словакии выразил сожаление, что лишь его страна, единственная среди государств Евросоюза, представлена на торжествах в КНР, посвященных окончанию Второй мировой войны.

До этого Путин и Фицо встречались в мае в Москве, когда премьер Словакии приезжал в столицу на День Победы.

Президент РФ Владимир Путин приехал в Китай с четырехдневным визитом. Он уже успел переговорить с лидерами КНР, Белоруссии и Казахстана, а делегации России и Азербайджана пообщались между собой. Путин провел контакт тет-а-тет с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Спикер Дмитрий Песков охарактеризовал встречу как хорошую. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Фицо встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским после возвращения из Пекина.

