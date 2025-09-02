На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава минфина США прокомментировал встречу Си, Моди и Путина

Министр финансов США Бессент назвал показной встречу Си, Моди и Путина в КНР
Владимир Смирнов/РИА Новости

Министр финансов США Скотт Бессент назвал показной встречу председателя КНР Си Цзиньпина, президента Индии Нарендры Моди и президента РФ Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине. Встречу трех лидеров Бессент прокомментировал в интервью Fox Business.

«Я считаю, что она [встреча] во многом носит показной характер… В конечном счете, Индия является самой густонаселенной демократией в мире. Их ценности гораздо ближе к нашим», — заявил он.

При этом чиновник признал, что торговые переговоры между Вашингтоном и Нью-Дели буксуют, но выразил надежду на то, что они в конечном итоге будут успешными и стороны смогут разрешить противоречия.

До этого советник президента США Дональда Трампа по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро заявил, что не понимает, зачем такой «отличный лидер» как Моди «водится с Путиным».

С 30 августа по 1 сентября в Китае проходил саммит ШОС. В связи с саммитом президент РФ Владимир Путин приехал в Китай с четырехдневным визитом. 3 сентября Путин будет главным гостем на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее Лавров рассказал о главном результате саммитов ШОС в Китае.

