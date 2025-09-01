На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров рассказал о главном результате саммитов ШОС в Китае

Лавров: участники саммитов ШОС настроены отстаивать свои национальные интересы
Сергей Бобылев/РИА Новости

Главным результатом саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине является готовность их участников к отстаиванию национальных интересов. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным.

«Эта вот решимость, не поддаваясь на провокации, отстаивая свои права в полном соответствии с международным правом <...>, нацеленность на отстаивание своих законных интересов, она налицо», — сказал он.

По словам министра, эта коллективная решимость — главный результат состоявшихся встреч. Глава российского МИД также упрекнул «коллективный Запад» в попытках сохранить доминирование в мире путем шантажа и санкций. По мнению Лаврова, участники организации сошлись в неправомерности такой политики, которая используется в целях подавления конкурентов.

В этом же комментарии российский министр заявил, что инициативы, выдвинутые председателем КНР Си Цзиньпином в ходе заседания ШОС, взяты на заметку и со следующего дня начнут обсуждаться в органах организации. Речь идет, в частности, о создании более справедливой и равноправной системы глобального управления.

Саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзине 31 августа по 1 сентября. В нем также принимает участие президент РФ Владимир Путин.

Ранее эксперт объяснил, как саммит ШОС в Китае отразится на США.

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
