«Время сбросить маски»: эксперт объяснил, как саммит ШОС в Китае отразится на США

Глава РАСПП Манкевич: саммит ШОС в Китае стал для США точкой невозврата
Владимир Смирнов/РИА Новости

Проходящий в Китае саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) показал, что западная политика санкций и угроз не сработала, и стал точкой невозврата во взаимоотношениях с США, считает глава Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. Это сигнал о желании государств жить в условиях честной конкуренции, а не постоянного давления, объяснил он в беседе с НСН.

Эксперт отметил, что в последние годы западная политика базировалась на ультиматумах. Так, Индии и Китаю Вашингтон выдвинул жесткие условия, вынуждая отказаться от сотрудничества с Россией, в том числе от покупки нефти, при этом сильное давление продолжалось также на Казахстан и другие страны. Саммит ШОС продемонстрировал поражение такой тактики, считает специалист.

«Пришло время, когда необходимо сбросить маски и откровенно взаимодействовать друг с другом, показать Западу, что мы едины. Все хотят честной конкуренции на рынке, а не взаимодействовать путем санкций», — подчеркнул Манкевич.

При этом он отказался назвать приглашение лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай на празднование 80-летия окончания Второй мировой войны показательным шагом для США, отметив, что это не просто демонстрация, а политика РФ, КНР, Индии и других стран. По мнению главы РАСПП, так организация доказывает готовность сотрудничать и чтить историю.

«Насколько я знаю, и президента США приглашали в Пекин отметить День окончания Второй мировой войны. Поэтому это не вызов Вашингтону», — заключил эксперт.

Напомним, Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе заседания саммита ШОС выдвинул инициативу глобального управления. Он подчеркнул важность работы со всеми странами над совместным созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления, а также создание сообщества с единой судьбой человечества. По словам Си Цзиньпина, государства – участники организации должны защищать международную справедливость и способствовать формированию многополярного мира.

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы КНР и подчеркнул, что оно особенно актуально на фоне того, что некоторые страны по-прежнему стремятся к диктату в международных делах.

Ранее Лукашенко оценил инициативу Си Цзиньпина об управлении международной системой.

