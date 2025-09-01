На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров рассказал о дальнейших шагах ШОС по развитию инициатив Си Цзиньпина

Лавров: инициативы КНР, включая систему глобального управления, взяты на заметку
Инициативы, предложенные председателем КНР Си Цзиньпином в ходе заседания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), со следующего дня начнут обсуждаться в ее органах. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным.

1 сентября китайский лидер на саммите ШОС выдвинул инициативу о создании более справедливой и равноправной системы глобального управления. Он также предложил развивать «зеленую» экономику и сотрудничество участников организации в сфере современных технологий, включая искусственный интеллект.

«Это все взято на заметку и будет обсуждаться в органах ШОС, когда председательство с завтрашнего дня перейдет к Кыргызстану», — подчеркнул глава МИД России, комментируя итоги заседания.

До этого президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании ШОС, поддержал инициативу по созданию более эффективной системы глобального управления, выдвинутую председателем КНР. Российский лидер отметил, что с момента своего создания организация принимает активное участие в усилиях по формированию «атмосферы мира и безопасности» в Евразии.

Ранее в Госдуме объяснили, предполагает ли идея Си Цзиньпина создание мирового правительства.

