В Кремле объяснили введение США санкций против Индии

Индию пытаются наказать за покупку российской нефти, которая происходит в соответствии с правилами международной торговли. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Причем страны, которые вы видите в контексте Индии, которые пытаются наказать за то, что она (Индия. — «Газета.Ru») покупает нашу нефть», — сказал он.

По словам представителя Кремля, фактически введение в отношении Индии санкций связано с тем, что она совершает коммерческие операции, соблюдая правила международной торговли.

Ранее США ввели 50-процентные пошлины в отношении Индии из-за закупок российской нефти. Несмотря на это, как сообщило агентство Reuters, Индия намерена в сентябре увеличить импорт нефти из РФ на 10-20%, или на 150 000-300 000 баррелей в день.

28 августа старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро в интервью телеканалу Bloomberg TV заявил, что озадачен решением Индии не отказываться от российской нефти даже после повышения Вашингтоном пошлин до 50%.

Ранее в Индии ответили на заявления, что страна стала «прачечной» для российской нефти.