В Кремле заявили, что украинский вопрос обсуждался на полях саммита ШОС

Украинский кризис обсуждался в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине. Об этом помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал конфликт с другими лидерами.

«Наш президент об этом как раз разговаривал со многими коллегами, в том числе с председателем [КНР] Си Цзиньпином и, естественно, с премьер-министром Индии [Нарендой Моди]», — сказал дипломат.

Ушаков подчеркнул, что российский лидер обсуждал договоренности, достигнутые в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая проходила в Анкоридже (Аляска).

До этого премьер-министр Индии назвал отличной состоявшуюся на полях саммита ШОС встречу с главой РФ. Моди отметил, что в ходе переговоров он обменялся с Путиным мнениями по региональным и глобальным вопросам, включая урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Путин отметил вклад Эрдогана в урегулирование украинского конфликта.