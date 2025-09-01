На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле заявили, что украинский вопрос обсуждался на полях саммита ШОС

Ушаков: украинский кризис обсуждался в кулуарах саммита ШОС в Китае
Владимир Смирнов/РИА Новости

Украинский кризис обсуждался в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине. Об этом помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал конфликт с другими лидерами.

«Наш президент об этом как раз разговаривал со многими коллегами, в том числе с председателем [КНР] Си Цзиньпином и, естественно, с премьер-министром Индии [Нарендой Моди]», — сказал дипломат.

Ушаков подчеркнул, что российский лидер обсуждал договоренности, достигнутые в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая проходила в Анкоридже (Аляска).

До этого премьер-министр Индии назвал отличной состоявшуюся на полях саммита ШОС встречу с главой РФ. Моди отметил, что в ходе переговоров он обменялся с Путиным мнениями по региональным и глобальным вопросам, включая урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Путин отметил вклад Эрдогана в урегулирование украинского конфликта.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
