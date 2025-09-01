На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЕК будет платить Литве за слежку за российскими поездами

Фон дер Ляйен: ЕК нарастит финансирование Литвы для слежки за поездами России
true
true
true
close
vonderleyen/X

Еврокомиссия намерена выделить Литве дополнительные средства для слежки за российскими поездами, следующими в Калининград. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале DRM News.

«Еврокомиссия уже сделала многое, чтобы помочь Литве справится с постоянным давлением, и продолжает наращивать финансирование», — заявила фон дер Ляйен.

Она отметила, что якобы сама уже видела один такой поезд, следовавший из «основной территории России в Калининград» через Литву. При этом глава ЕК добавила, что это не удивительно, так как из РФ в Калининград регулярно ходят составы.

Кроме того, Еврокомиссия теперь официально называет Литву и прочие европейские государства, граничащие с Россией, «прифронтовыми». В общей сложности «на шпионские игры» Литвы ЕК выделила €327 млн евро.

С 1 марта правительство Литвы запретило высадку россиян с транзитных поездов на пограничных пунктах Кяна и Кирбатай. Эти меры будут действовать для железнодорожных составов, следующих в Калининградскую область и из нее.

При этом в РЖД уточнили, что с марта 2020 года поезда из России не делают остановок на территории Литвы для высадки пассажиров. Проводятся лишь технические остановки для проверки документов. В компании отметили, что решение литовского правительства никак не повлияет на движение российских составов.

Ранее в США допустили, что потенциальная война между РФ и НАТО может якобы начаться с постановочного инцидента с поездами в Литве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами