ЕК будет платить Литве за слежку за российскими поездами

Еврокомиссия намерена выделить Литве дополнительные средства для слежки за российскими поездами, следующими в Калининград. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале DRM News.

«Еврокомиссия уже сделала многое, чтобы помочь Литве справится с постоянным давлением, и продолжает наращивать финансирование», — заявила фон дер Ляйен.

Она отметила, что якобы сама уже видела один такой поезд, следовавший из «основной территории России в Калининград» через Литву. При этом глава ЕК добавила, что это не удивительно, так как из РФ в Калининград регулярно ходят составы.

Кроме того, Еврокомиссия теперь официально называет Литву и прочие европейские государства, граничащие с Россией, «прифронтовыми». В общей сложности «на шпионские игры» Литвы ЕК выделила €327 млн евро.

С 1 марта правительство Литвы запретило высадку россиян с транзитных поездов на пограничных пунктах Кяна и Кирбатай. Эти меры будут действовать для железнодорожных составов, следующих в Калининградскую область и из нее.

При этом в РЖД уточнили, что с марта 2020 года поезда из России не делают остановок на территории Литвы для высадки пассажиров. Проводятся лишь технические остановки для проверки документов. В компании отметили, что решение литовского правительства никак не повлияет на движение российских составов.

Ранее в США допустили, что потенциальная война между РФ и НАТО может якобы начаться с постановочного инцидента с поездами в Литве.