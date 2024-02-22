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Литва ограничит высадку россиян из калининградских поездов

15min: Литва с 1 марта запретит высадку с транзитных поездов в Калининград

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Литва с 1 марта запретит высадку россиян с транзитных поездов в Калининград. Об этом сообщает портал 15min.

Эти меры будут действовать на пограничных пунктах Кяна и Кирбатай для поездов, следующих в Калининградскую область России и из нее.

При этом запрет на высадку с транзитных поездов и посадку на них уже закреплен внутренним регламентом РЖД.

До этого правительство Литвы одобрило закрытие двух КПП на границе с Белоруссией.

Через данные пункты пропуска не смогут перемещаться ни пешеходы, ни транспорт. Также с весны будет ограничено движение пешеходов и велосипедистов через КПП в Медининкай и Шальчининкай.

Также предлагается рассмотреть предложения об ограничениях по выходу пассажиров из поездов и посадке в них, которые следуют через железнодорожный пропускной пункт в Кяне на границе с Белоруссией. Кроме того, в два раза предлагается уменьшить число рейсовых автобусов, курсирующих через границу.

Ранее в Литве призвали думать о 14-м пакете санкций против РФ, не дождавшись принятия 13-го.

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