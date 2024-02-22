В РЖД ответили на решение Литвы ограничить высадку россиян из поездов

Решение Литовской Республики запретить высадку россиян на двух пунктах с поездов в Калининград не повлияет на порядок транзита железнодорожного транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале РЖД.

«Решение Литвы никак не повлияет на существующий порядок транзита поездов российского формирования в/из Калининграда», — говорится в сообщении.

В РЖД уточнили, что с марта 2020 года поезда из России не делают остановок на территории Литвы для высадки пассажиров. Проводятся лишь технические остановки для проверки документов. Именно поэтому решение литовского правительства никак не повлияет на движение поездов.

До этого правительство Литвы приняло решение с 1 марта запретить высадку россиян на пограничных пунктах Кяна и Кирбатай.

Незадолго до этого сообщалось, что в России планируют новую стройку века — высокоскоростные железные дороги между несколькими частями страны. В планах поездки из Москвы до Петербурга за два часа и даже скоростные поезда в Минск и Адлер.

Ранее в РЖД предложили жестко наказывать автомобилистов за ДТП с поездом.