Лукашенко поддержал инициативу Си Цзиньпина на саммите ШОС

Лукашенко поддержал инициативу Си Цзиньпина об управлении международной системой
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативу глобального управления международной системой, которую предложил председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин. Его слова приводит Telegram-канал «Пул первого».

На расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине белорусский лидер заявил, что Си Цзиньпин сформулировал четкую оценку ситуации и ключевые принципы, опираясь на которые можно решить реальные проблемы стран и народов: суверенное равенство, примат международного права, многосторонность.

Также Лукашенко уточнил, что «для успеха многополярной международной системы требуется отладка механизмов глобального управления».

1 сентября Си Цзиньпин в ходе расширенного заседания ШОС выдвинул инициативу глобального управления. Он призвал другие страны — члены ШОС продолжать придерживаться принципа отказа от конфронтации и не нацеливаться на третьи стороны. Государства — участники организации должны защищать международную справедливость и способствовать формированию многополярного мира, добавил китайский лидер.

Шанхайская организация сотрудничества – это международная региональная организация, созданная для укрепления сотрудничества в области безопасности, экономики, культуры и других сфер между странами-участниками. ШОС включает такие страны, Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан.

Формат «ШОС плюс» — это расширенная дипломатическая платформа, которая включает в себя не только страны-члены Шанхайской организации сотрудничества, но и приглашенных партнеров из других стран.

Ранее Путин и Си Цзиньпин пообщались «на ногах».

