Лукашенко поддержал инициативу Си Цзиньпина на саммите ШОС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативу глобального управления международной системой, которую предложил председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин. Его слова приводит Telegram-канал «Пул первого».

На расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине белорусский лидер заявил, что Си Цзиньпин сформулировал четкую оценку ситуации и ключевые принципы, опираясь на которые можно решить реальные проблемы стран и народов: суверенное равенство, примат международного права, многосторонность.

Также Лукашенко уточнил, что «для успеха многополярной международной системы требуется отладка механизмов глобального управления».

1 сентября Си Цзиньпин в ходе расширенного заседания ШОС выдвинул инициативу глобального управления. Он призвал другие страны — члены ШОС продолжать придерживаться принципа отказа от конфронтации и не нацеливаться на третьи стороны. Государства — участники организации должны защищать международную справедливость и способствовать формированию многополярного мира, добавил китайский лидер.

Шанхайская организация сотрудничества – это международная региональная организация, созданная для укрепления сотрудничества в области безопасности, экономики, культуры и других сфер между странами-участниками. ШОС включает такие страны, Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан.

Формат «ШОС плюс» — это расширенная дипломатическая платформа, которая включает в себя не только страны-члены Шанхайской организации сотрудничества, но и приглашенных партнеров из других стран.

