Премьер Индии поприветствовал усилия по урегулированию конфликта на Украине

Моди: Индия приветствует все недавние усилия для установления мира на Украине
Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Индия приветствует усилия для установления мира на Украине. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Китае, передает РИА Новости.

Премьер отметил, что регулярно обменивается с российской стороной мнениями по ситуации на Украине.

Политик выразил надежду на то, что все стороны украинского конфликта будут подходить к вопросу урегулирования конструктивно. По его словам, нужно искать пути для скорейшего установления мира.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что для урегулирования украинского конфликта должны быть устранены первопричины кризиса, а также восстановлен баланс сил в сфере безопасности. Российский лидер отметил, что путь к урегулированию открыл прошедший на Аляске саммит с президентом США Дональдом Трампом.

Саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров государств.

Ранее Путин и Моди почти час общались тет-а-тет в автомобиле.

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
