Названа дата поездки Путина в Индию

Президент России Владимир Путин намерен совершить поездку в Индию в декабре 2025 года. Об этом заявил РИА Новости помощник президента Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, подготовка визита будет обсуждаться на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине 1 сентября.

До этого Ушаков заявил, что Путин с 31 августа по 3 сентября будет находиться с визитом в Пекине на саммите ШОС. 3 сентября в столице Китая российский лидер посетит военный парад, посвященный 80-летию победы во Второй мировой войне.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. С момента основания в состав организации входят Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, а в 2017 году к ним присоединились Пакистан и Индия. Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества 4 июля 2023 года, несмотря на то, что находился в наблюдателях ШОС с 2005 года. Позднее вступление объясняется невозможностью вступать в международные организации из-за санкций ООН до 2016 года.

