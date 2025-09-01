На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Китай выделит членам Межбанковского объединения ШОС миллиардные кредиты

КНР предоставит членам Межбанковского объединения ШОС кредиты на сумму $1,4 млрд
Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Китай планирует в ближайшие три года предоставить банкам стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) кредитную линию на общую сумму 10 миллиардов юаней (около $1,4 миллиарда). Такое заявление сделал председатель Китая Си Цзиньпин, выступив на саммите ШОС в городе Тяньцзинь, передает ТАСС.

Кроме того, лидер Поднебесной подчеркнул приверженность своей страны активному участию в развитии ШОС путем конкретных действий. Так, в текущем году Китай выделит безвозмездную помощь государствам — участникам ШОС в размере 2 миллиардов юаней (примерно $280 миллионов).

Таким образом, Китай намерен способствовать укреплению экономического взаимодействия внутри ШОС посредством предоставления финансовой поддержки своим партнерам.

1 сентября президент России Владимир Путин коротко пообщался с Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди перед началом заседания саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее в Кремле рассказали о диалоге Путина с президентом Казахстана на саммите ШОС.

