США возмущены выбором Индии в пользу Китая и России

Профессор Дизен: США возмутились тем, что Индия выбрала не их, а Китай и Россию
Jonathan Ernst/Reuters

Соединенные Штаты выразили возмущение решением Индии развивать сотрудничество с Китаем и Россией, несмотря на давление со стороны Вашингтона. Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

«США возмущены тем, что Индия предпочла им Китай и Россию. Вашингтон угрожает Индии ультиматумом «мы» или «они», в то время как Китай и Россия так не поступают. Индия выбрала независимость и свободу определять свою внешнюю политику», — написал Дизен.

По его словам, позиция Индии отражает стремление страны к проведению независимой внешней политики и отказ от подчинения ультиматумам извне.

30 августа газета The New York Times писала , что во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп намекнул премьеру Индии Нарендре Моди, что Нью-Дели стоит выдвинуть его на Нобелевскую премию мира за урегулирование конфликта с Пакистаном.

Согласно статье, во время беседы 17 июня американский лидер упомянул, что Пакистан собирается выдвинуть его на Нобелевскую премию мира, и намекнул, что Индии стоит поступить так же. Моди в ответ раздраженно заявил, что вмешательство США не имеет никакого отношения к недавнему прекращению огня: оно было достигнуто сторонами конфликта напрямую. Президент США проигнорировал его слова, но случившееся сыграло большую роль в ухудшении отношений между политиками.

Ранее Трамп заявил о победе над преступностью в Вашингтоне.

