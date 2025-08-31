На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков высоко оценил китайскую кухню

Песков назвал атмосферу на саммите ШОС гостеприимной, а кухню — великолепной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил китайскую кухню, назвав ее великолепной. Его слова приводит РИА Новости.

«Прием [прошел] традиционно в максимально гостеприимной атмосфере, которую всегда обеспечивают китайские товарищи. И кухня великолепная китайская», - сказал представитель Кремля.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российской делегации и лично российскому лидеру Владимиру Путину уделяется большое внимание на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Также представитель Кремля заявил, что гостей на приеме в честь открытия саммита ждала традиционная китайская кухня и концерт.

Мероприятия проходят в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян». Саммит начал неформальную работу 31 августа. Торжественным приемом приглашенных гостей занимался председатель КНР Си Цзиньпин. При этом официальная программа начнется 1 сентября.

Ранее в Кремле раскрыли, что обсуждали Путин и Си Цзиньпин.

