Си Цзиньпин обратился с призывом к Моди

Китай и Индия должны укреплять взаимодействие и углублять взаимное доверие. Об этом на встрече с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, который находится в китайском городе Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает РИА Новости.

По его словам, отношения между Китаем и Индией будут неуклонно развиваться, пока обе страны будут сохранять приверженность основному курсу на партнерство по сотрудничеству, а не на соперничество, пока они будут представлять друг для друга возможности для развития, а не угрозы.

Также Си Цзиньпин отметил, что отношения Пекина и Нью-Дели начали возобновляться после встречи в Казани в 2024 году. Моди согласился, что там был намечен курс развития индийско-китайских отношений.

Мероприятия в рамках саммита ШОС проходят в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» в Тяньцзине. 31 августа президент России Владимир Путин прибыл в Китай. В КНР российский лидер проведет четыре дня.

Ранее Моди заявил, что отношения Индии и Китая должны развиваться для глобальной стабильности.