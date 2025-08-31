На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Си Цзиньпин обратился с призывом к Моди

Си Цзиньпин призвал Моди укреплять взаимодействие Китая и Индии
true
true
true
close
Xie Huanchi/Global Look Press

Китай и Индия должны укреплять взаимодействие и углублять взаимное доверие. Об этом на встрече с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, который находится в китайском городе Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает РИА Новости.

По его словам, отношения между Китаем и Индией будут неуклонно развиваться, пока обе страны будут сохранять приверженность основному курсу на партнерство по сотрудничеству, а не на соперничество, пока они будут представлять друг для друга возможности для развития, а не угрозы.

Также Си Цзиньпин отметил, что отношения Пекина и Нью-Дели начали возобновляться после встречи в Казани в 2024 году. Моди согласился, что там был намечен курс развития индийско-китайских отношений.

Мероприятия в рамках саммита ШОС проходят в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» в Тяньцзине. 31 августа президент России Владимир Путин прибыл в Китай. В КНР российский лидер проведет четыре дня.

Ранее Моди заявил, что отношения Индии и Китая должны развиваться для глобальной стабильности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами