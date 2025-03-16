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Моди заявил, что отношения Индии и Китая должны развиваться

Моди: отношения Индии и Китая должны развиваться для глобальной стабильности
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Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Отношения Индии и Китая должны развиваться в целях процветания и глобальной стабильности. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди в интервью блогеру Лексу Фридману в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Наши отношения должны оставаться такими же крепкими в будущем, они должны продолжать развиваться <…> Только через диалог мы можем построить стабильные отношения сотрудничества, которые отвечают лучшим интересам обеих стран», — отметил он.

Моди обратил внимание на то, что Индия и Китай «на протяжении веков учились друг у друга», а также регулярно «вносили свой вклад в мировое благо».

В октябре прошлого года представитель МИД Китая Линь Цзянь сообщил, что в последнее время Китай и Индия тесно взаимодействовали по дипломатическим и военным каналам по вопросам, связанным с китайско-индийской границей, в результате чего стороны пришли к соглашению по «соответствующим вопросам».

Отношения между Индией и Китаем значительно ухудшились после ожесточенного столкновения в долине Галван в июне 2020 года, которое стало самым серьезным военным конфликтом между этими странами за последние десятилетия.

Ранее в Индии заявили, что не хотят отказываться от исторических связей с Россией.

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