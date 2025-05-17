Фицо пообещал поддержать отмену санкций против РФ

Фицо: я поддержу референдум об отмене санкций против России, если его объявят

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддержит референдум об отмене в республике санкций против России, если он будет объявлен. Об этом пишет РИА Новости.

«Если такой референдум будет, то я его спокойно поддержу, говорю за себя», — сказал он.

Сообщалось, что в Словакии в начале мая передали в канцелярию президента республики петицию о референдуме об отмене санкций против России. Было собрано 395 тысяч подписей, когда целью сбора были объявлены 350 тысяч.

Недавно после переговоров России и Украины в Стамбуле некоторые американские законодатели начали призывать усилить санкционное давление на Москву. Призывы сенаторов к конгрессу одобрить антироссийские санкции возобновились на фоне якобы малого прогресса на переговорах России и Украины о прекращении огня.

До этого лидер США Дональд Трамп пригрозил РФ «разрушительными» санкциями в случае отсутствия сделки по Украине.

Ранее Трамп высказался о возможности введения санкций против РФ.