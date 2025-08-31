На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае организовали банкет для участников саммита ШОС

Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань устроили банкет для участников саммита ШОС
Martin Mejia/AP

Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань устроили приветственный банкет для участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По данным телеканала, перед началом банкета Си Цзиньпин с супругой тепло поприветствовали иностранных лидеров, прибывших в Китай. Они обменялись рукопожатиями и приветствиями, а также сделали совместные фотографии.

Саммит ШОС будет проходить в Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров государств, в том числе президент России Владимир Путин.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Шанхае. Она занимается борьбой с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком и развитием торгово-экономических связей. На данный момент в составе ШОС девять стран, также есть государства — наблюдатели.

Владимир Путин прибыл в Тяньцзинь по личному приглашению Си Цзиньпина. Самолет с российским лидером приземлился в аэропорту Биньхай утром 31 августа, в Китае Путин пробудет четыре дня. 1 сентября он примет участие в саммите ШОС и встретится с рядом мировых лидеров. Затем глава государства отправится в Пекин.

Ранее СМИ узнали, о чем Эрдоган будет говорить с Путиным в Китае.

