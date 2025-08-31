В Турции рассказали о встрече Си Цзиньпина и Эрдогана на саммите ШОС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине обсудил ситуацию в секторе Газа, украинский кризис, а также совместные шаги по восстановлению Сирии. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера, передает РИА Новости.

«На встрече также были обсуждены последние события в Газе, война между Украиной и Россией, возможные совместные шаги по восстановлению Сирии, а также региональные и глобальные вопросы», — говорится в сообщении.

В канцелярии уточнили, что во время встречи лидеры договорились о сохранении механизмов консультаций и сотрудничества между двумя странами, включая двустороннюю торговлю и инвестиции. В пресс-службе добавили, что Эрдоган отметил потенциал взаимодействия стран в области цифровых технологий, энергетики, здравоохранения и туризма. Кроме того, турецкий лидер подчеркнул важность совместной работы по согласованию инициатив «Средний коридор» и «Пояс и путь».

Встреча двух лидеров состоялась в рамках в 25-го саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), участие в котором в этом году принимают участие более 20 лидеров иностранных государств. По данным Anadolu, в ходе рабочего визита в Китай Эрдоган также проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Путин прибыл в китайский Тяньцзинь.