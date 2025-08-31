На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Турции рассказали о встрече Си Цзиньпина и Эрдогана на саммите ШОС

Си Цзиньпин обсудил с Эрдоганом украинский кризис, а также восстановление Сирии
close
Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине обсудил ситуацию в секторе Газа, украинский кризис, а также совместные шаги по восстановлению Сирии. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера, передает РИА Новости.

«На встрече также были обсуждены последние события в Газе, война между Украиной и Россией, возможные совместные шаги по восстановлению Сирии, а также региональные и глобальные вопросы», — говорится в сообщении.

В канцелярии уточнили, что во время встречи лидеры договорились о сохранении механизмов консультаций и сотрудничества между двумя странами, включая двустороннюю торговлю и инвестиции. В пресс-службе добавили, что Эрдоган отметил потенциал взаимодействия стран в области цифровых технологий, энергетики, здравоохранения и туризма. Кроме того, турецкий лидер подчеркнул важность совместной работы по согласованию инициатив «Средний коридор» и «Пояс и путь».

Встреча двух лидеров состоялась в рамках в 25-го саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), участие в котором в этом году принимают участие более 20 лидеров иностранных государств. По данным Anadolu, в ходе рабочего визита в Китай Эрдоган также проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Путин прибыл в китайский Тяньцзинь.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами