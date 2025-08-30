На Украине заявили об отсутствии у Евросоюза рычагов давления на Путина

У Европы нет рычагов давления на президента России Владимира Путина. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Чем чаще [европейцы] вопят о том, что Путин «обязан сесть за стол переговоров», тем очевиднее, что у них нет инструментов его к этому принудить. Поэтому принудить Путина требуют от Трампа, а тот никак не может понять, зачем ему это нужно делать в интересах [Европы]», — написал он.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригрозил ужесточением антироссийских санкций, если в ближайшее время не состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Мерца, если встреча Путина с Зеленским не состоится, то «потребуется еще большее давление» на РФ.

В свою очередь депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что новые рестрикции в адрес России обернутся серьезными потерями для экономики самого Евросоюза. Она напомнила, что экономика Европы и так переживает «не самые простые времена» из-за введенных рестрикций.

Ранее президент Финляндии призвал «давить» на Россию.