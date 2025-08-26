На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме отреагировали на угрозу Мерца ввести новые санкции против России

Депутат Журова предупредила Евросоюз о последствиях из-за угроз Мерца
Piroschka van de Wouw/Reuters

Новые санкции в адрес России обернутся серьезными потерями для экономики самого Евросоюза. Об этом «Ленте.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя угрозы канцлера ФРГ Фридриха Мерца ввести новые санкции в случае отсутствия встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Она напомнила, что экономика Европы и так переживает «не самые простые времена» из-за введенных рестрикций. Европейцам не хочется усугублять эти последствия, указала депутат. Кроме того, заметила Журова, встреча на высоком уровне требует серьезной подготовки.

По ее мнению, встреча Путина и Зеленского будет отличаться от саммита на Аляске. Мероприятие лидеров России и Украины будет сложнее организовать с точки зрения безопасности, подчеркнула парламентарий.

«С Трампом было понятно, что безопасность будет на высшем уровне. С Зеленским все иначе. Кроме того, необходимо отдельно согласовать место, которое устраивало бы все стороны. В том числе, было бы логично, если бы на встрече присутствовали представители Европы. Так что все непросто. А вводить санкции бесконечно тоже нельзя», — сказала Журова.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил ужесточением антироссийских санкций, если в ближайшее время не состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Мерца, если встреча Путина с Зеленским не состоится, то «потребуется еще большее давление» на РФ.

Ранее глава МИД Германии обратился к Путину.

