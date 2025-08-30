На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ прокомментировали убийство экс-спикера Рады Андрея Парубия

Мирошник: Парубий сыграл роль в законодательном оформлении неонацизма на Украине
Бывший спикера Верховной рады Украины Андрей Парубий сыграл роль в законодательном оформлении неонацизма в республике. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он также назвал убийство Парубия «зачисткой политического поля со стороны окружения президента Украины Владимира Зеленского».

Мирошник предположил, что свою роль в убийстве Парубия могли сыграть его связи с бывшим президентом республики Петром Порошенко.

Бывшего спикера Рады Парубия убили во Львове 30 августа. По данным украинских СМИ в быавшего парламентария выстрелили не менее восьми раз. Стрелявший в политика был одет как работник службы доставки.

Парубий — один из лидеров «Евромайдана», координатор Самообороны. В России политика называли фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе.

Ранее стала известна возможная причина убийства экс-депутата Рады Кивы.

