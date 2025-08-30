На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц считает, что Германия находится в конфликте с Россией

Мерц заявил, что Германия уже находится в конфликте с Россией
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Германия уже находится в конфликте с Россией. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц французскому телеканалу LCI.

«Мы уже находимся в конфликте с Россией», — подчеркнул он.

По мнению Мерца, в этом якобы виновата Россия, которая «дестабилизирует значительную часть» ФРГ путем вмешательства во внутренние дела страны.

До этого Мерц говорил о том, что украинский конфликт может продлиться еще несколько месяцев, к чему западные страны должны быть готовы.

Канцлер Германии также давал пессимистичный прогноз по встрече президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, заявив, что ее не будет.

Мерц также угрожал ужесточением антироссийских санкций, если в ближайшее время встреча Зеленского и Путина не состоится. В Госдуме его слова назвали манипуляцией.

Ранее сообщалось, что Европа начала «всерьез» закупать оружие США для Украины.

