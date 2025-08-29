На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Европа начала «всерьез» закупать оружие США для Украины

Andriy Andriyenko/Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via Reuters

Европа начала «всерьез» закупать оружие США для Украины в соответствии с соглашением с Вашингтоном. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«Европа начала всерьез закупать американское оружие для Украины всего через несколько недель после того, как президент Трамп заключил соответствующее соглашение с союзниками по НАТО», — говорится в сообщении издания.

Как сообщает NYT, Украина получит 3500 крылатых ракет увеличенной дальности и комплекты GPS-навигации. Ракеты могут запускаться с истребителей и имеют такую же дальность полета, как и ракеты Storm Shadow и Scalp, пишет газета.

До этого зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщал «Газете.Ru» о том, что продажа Украине более трех тысяч американских дальнобойных ракет ухудшает ситуацию для мирного населения России, так как ВСУ будут использовать их для ударов по гражданским объектам.

Газета WSJ сообщила, что администрация Трампа одобрила продажу Украине более трех тысяч дальнобойных ракет ERAM, их дальность составляет 450 км. Поставки финансируются европейскими странами, первые партии ожидаются в течение шести недель. При этом запрет на применение Украиной ATACMS сохраняется, их дальность меньше — 300 км.

Ранее МИД Германии предложил расширить гарантии безопасности Украины.

